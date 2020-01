Immobile scala tutti i record. Con la doppietta contro il Brescia è arrivato a 19 reti in campionato in 17 partite: numeri pazzeschi per l'attaccante della Lazio, che sta entrando di diritto nella storia. Come lui solo due giocatori in tutti gli annuari della Serie A di calcio.



IMMOBILE RECORD - Come ricorda Sky Sport, sesta doppietta, la zampata nel recupero ha regalato la nona vittoria ad Inzaghi. In un singolo campionato è diventato il terzo all time per gol segnati in un solo campionato dopo 17 partite. Solo Felice Borel, nel 33-34 con la maglia della Juventus e Antonio Angelillo nel 58-59 con 22 gol hanno fatto meglio di lui. Di fatto è entrato nel gotha dei bomber leggendari.