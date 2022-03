Un altro giorno di lacrime per Ciro Immobile. La scomparsa del piccolo Alessio ha commosso l'attaccante della Lazio, che su Instagram ha ricordato il bambino incontrato per qualche ora di allegria insieme, alcune settimane fa, nella sua casa: "Hai lottato come un leone, mi mancherai, ciao campione, fai buon viaggio". Alessio, originario di Sezze Scalo, lottava da quando era nato con un terribile male e in queste ore è arrivata la notizia della morte a soli 6 anni.