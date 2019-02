A caccia della rinascita, nel giorno del suo compleanno.lo fa affrontando questa sera il Siviglia, sua ex squadra nel 2015-2016, nel ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League. Una partita complicata, dopo lo 0-1 dell'andata, la prima di un periodo delicato della Lazio che ha bisogno di ritrovare il suo bomber. Autore fino ad ora di 15 gol, Immobile si presenta alla sfida del Sanchez Pizjuan reduce da un infortunio e con un digiuno dal punto di vista realizzativo che dura da troppo tempo,e nello stesso periodo dell’anno guidava la classifica marcatori della Serie A con 20 gol all’attivo., che orfana dei suoi gol ha perso due delle ultime quattro partite, mettendo a repentaglio il passaggio del turno in Europa League e perdendo terreno dal quarto posto in campionato. A distrarre l’attaccante cresciuto nella Juve ci ha pensato anche il mercato, attuale squadra di Hamsik,, che è alla ricerca di un finalizzatore di livello da affiancare a Milik. Ogni discorso è rimandato a giugno, quando ci sarà un confronto con Lotito. Immobile è legato alla Lazio da un contratto in scadenza nel 2023, a Roma sta bene ma il suo addio non è da escludere. Ora le priorità sono altre,. Il modo migliore per farsi il regalo di compleanno.