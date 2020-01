Immobile è l'arma di Simone Inzaghi. La Lazio se lo gode, e si gode i suoi record: ha raggiunto Piola per numero di doppiette (20) in campionato, con le sue 19 gol in 17 partite è a una sola lunghezza da Bruno Giordano con 107 reti nella classifica all-time dei bomber biancocelesti.



IMMOBILE SCARPA D'ORO - Con la doppietta di Brescia Immobile ha agguantato Lewandowski (38 punti) in testa alla classifica per la Scarpa d'oro. E in settimana, come riporta il Messaggero, era stato fermato anche da una brutta influenza. Nonostante tutto, ha contribuito a lanciare l'attacco della Lazio come il secondo in Serie A, e ha segnato da solo poco meno del tridente pesante della Juve Ronaldo-Higuain-Dybala (23). Immobile ha iniziato l'anno come l'aveva finito, segnando tanto.