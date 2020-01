Ancora Lazio. Ancora nel recupero. Nuova vittoria nei minuti finali per i biancocelesti, che espugnano anche Brescia. A passare in vantaggio sono però i lombardi, grazie al sinistro a incrociare di Mario Balotelli. Pareggio ospite con un rigore di Ciro Immobile, dopo l'espulsione di Cistana per doppia ammonizione. Nel finale è ancora Immobile a piazzare la zampata vincente: Inzaghi sale momentaneamente a -3 dalla coppia di vertice Juve-Inter.