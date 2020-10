Jannik Sinner supera Alexander Zverev in quattro set (6-3 6-3 4-6 6-3) e si qualifica per i quarti di finale del Roland Garros. È il più giovane a centrare i quarti del torneo parigino da Novak Djokovic nel 2006, e il primo a farlo alla prima partecipazione dopo Rafael Nadal nel 2005.Ma ad offuscare l’impresa del giovane ragazzo trentino, e a catalizzare l’attenzione nel post-match,Già costretto al medical time-out dopo pochi game dall’inizio della partita, davanti ai microfoni il tedesco ha rincarato la dose: "Non c'era niente che non andass. Già, cosa posso dire? Sono completamente ammalato. Non riesco proprio a respirare, come si può sentire dalla mia voce. Avevo anche la febbre, era a 38".E mentre si attende con ansia quello che sarà l’esito del tampone a cui si è sottoposto Zverev, l’organizzazione del torneo ha rilasciato un comunicato di risposta alle parole del tedesco: “Il giocatore è risultato negativo al Coronavirus il 29 settembre e non ha informato nessun membro dello staff medico del torneo dei suoi sintomi. Gli è stato consigliato di fare nuove prove questa domenica”., il quale, nel malaugurato caso di una comprovata positività, dovrà fare mea culpa e porgere le proprie scuse ai deus-ex-machina del Major parigino. In un momento così delicato e particolare, in cui tutti gli addetti ai lavori stanno dando il massimo per mandare avanti la baracca, un errore di questo tipo non è ammissibile.