Rafael Nadal batte in 5 set con una clamorosa rimonta (2-6, 6-7, 6-4, 6-4, 7-5) il numero 2 del mondo Daniil Medvedev, e vince così l'Australian Open per la seconda volta, dopo il primo successo nel 2009. Per lo spagnolo è lo Slam numero 21, uno in più dei rivali di una vita Federer e Djokovic.



Un record incredibile, arrivato al termine di una partita lunghissima, una battaglia contro un giocatore di dieci anni più giovane. Battuto grazie a una tenuta mentale superba, a un tennis diverso dal solito, competitività, passione, talento. C'è tutto in Nadal e nella sua ultima impresa. Forse la più bella di tutte.