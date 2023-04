Nessun altro portiere ha saputo esprimersi per efficacia e continuità sui livelli del camerunese in una competizione in cui l’sta riuscendo a mostrare appieno il tuo potenziale, in totale controtendenza rispetto ai troppi cali di tensione e i ripetuti passi falsi in campionato che stanno minando la conquista di uno dei primi quattro posti della classifica. Prima ancora di sopravanzare definitivamente Samir Handanovic nelle preferenze di Inzaghi, Onana è stato da subito il portiere di coppa della squadra nerazzurra:Un numero uno in tutti i sensi.- Grande reattività tra i pali e un carisma fuori dal comune per comandare la difesa soprattutto nei momenti di maggiore difficoltà,con cui l’Inter ha messo una bella mattonella per la conquista delle semifinali di Champions League. La parata nell’ultimo assalto della formazione di Schmidt, sul tentativo di Gonçalo Ramos, è il punto esclamativo di una serata in cui l’ex di Barcellona e Ajax ha ritrovato pure se stesso dopo il passaggio a vuoto di Salerno che è costato due punti sanguinosi nell’ultima trasferta in Serie A. Oltre alla conferma cheMercato permettendo…- Eh sì, perchédopo la poco fortunata conclusione della sua avventura all’Ajax - prima la squalifica per doping e poi le ripetute esclusioni dall’undici titolare per le ben note questioni contrattuali - e le sue disavventure con la nazionale camerunese, sia nell’ultima Coppa d’Africa che nel Mondiale in Qatar,che soltanto nelle ultime due finestre di trasferimenti ha speso oltre 600 milioni di euro. Con Mendy sparito dai radar e un Kepa che, pur ritrovando il posto da titolare, non è mai stato sinonimo di garanzia assoluta, i Blues potrebbero decidere a luglio di fare un investimento importante in quel ruolo e l’interista Onana è tra i profili tenuti in considerazione. Il suo contratto coi nerazzurri scade nel 2027 e nei giorni scorsi il calciatore ha ribadito di sentirsi bene a Milano, ma il suo status di colpo a parametro zero e le perduranti incertezze del club di Viale della Liberazione suscitate dalla gestione della famiglia Zhang sono motivi più che validi per non scartare a priori nessuna soluzione.