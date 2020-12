Chi non ha mai sentito i propri genitori parlare dell’importanza del posto fisso mente. Sì, perchéi. In una panoramica europea, la media italiana è molto alta. In Germania il periodo si accorcia a 10 anni, nel Regno Unito a 8 e in Danimarca i lavoratori cambiano azienda ogni 7 anni.Viene da domandarsi se questasia dovuta aI dati ci dicono che la mancanza di “switch” sul posto di lavoro sia dovuta all’insieme di questi tre fattori, infatti se allarghiamo il nostro raggio visivo e ci spostiamo negli USA vedremo comeUno studio sostiene che gli Italiani sono abitudinari e tendono a mettere le radici. Questo dato però cambia se facciamo una. Secondo il professore d’Ingegneria gestionale dell’Università di Tor Vergata, Domenico Campisi, la mobilità professionale è un valore importante “garantisce lo scambio e l’innovazione” grazie al cambio generazionale.. Il settore delle grandi imprese pubbliche non favorisce l’equilibrio nel mercato del lavoro, c’è un eccesso di offerta e poca domanda, trovare lavoro è sempre più difficile. Ovviamente con la pandemia le carte in tavola sono state rimischiate e la modalità in smartworking ha portato una ventata di cambiamento. La pubblica amministrazione e il settore pubblico hanno bisogno di innovazione e freschezza e questo potrebbe portare ad un cambio generazionale fondamentale per far ripartire al meglio il mondo del lavoro.Non c’è più l’idea per cui si nasce per un certo mestiere ma si fa largo l’idea per cui ognuno può puntare ad una qualsiasi prospettiva lavorativa grazie ai propri valori. Non è più importante l’aspetto remunerativo ma è fondamentale la realizzazione personale.