Tornano gli adesivi di Anna Frank. Stavolta in Spagna, stavolta con la maglia del Barcellona, stavolta sotto accusa sono gli ultras dell'Espanyol. Ancora una volta, come due anni fa, quando in Curva Sud, dopo un match giocato dalla Lazio, erano stati trovate attaccate alle vetrate le immagini incriminate. La polemica e lo sdegno divamparono per giorni, il tifo organizzato biancoceleste finì sotto attacco, in tutti gli stadi furono lette le prime pagine del "Diario".



ESPANYOL SOTTO ACCUSA - Stavolta sotto accusa sono i gruppi organizzati dell'Espanyol, che hanno provato a difendersi con un comunicato, di fatto prendendo decisamente le distanze dagli adesivi. Gli fa eco il direttore della comunicazione del club spagnolo, che sintetizza la posizione della dirigenza: "Ci presenteremo come parte lesa nelle indagini su questi fatti. Devo dire che i fan di Espanyol sono sempre stati esemplari e ciò che non possiamo permettere è che l'attività di determinati gruppi o individui macchi la nostra immagine. Non sono membri del club, secondo le prime indagini , e quindi quello che fanno è usare l'immagine e i simboli del club in cose che non hanno nulla a che fare con i nostri valori. Questo gruppo, Brigadas, è già stato espulso dalle precedenti dirigenze e non è loro permesso entrare allo stadio, e non sono né membri né abbonati dell'Espanyol".