In Svizzera ne sono certi: si accenderà un derby di mercato per Remo Freuler dell'Atalanta. Lazio e Roma sono su una delle rivelazioni della stagione sulla mediana. L'Atalanta non ha nessuna intenzione di cederlo, ha promesso a Gasperini di mantenere in rosa tutti i big per la prossima Champions. Ma a Laliberte.com, il suo agente, Ulisse Savini, racconta: "Remo vuole fare un passo avanti nella sua carriera, può farlo con un trasferimento... o con la Champions League".



MERCATO LAZIO - Arrivato all'Atalanta dal Lucerna per 1,5 milioni di euro, ora il centrocampista può valere almeno 10 volte di più, come conferma Savini: "Sono somme relative, il prezzo dei trasferimenti non smette di prendere l'ascensore, scendere e salire. Un giocatore che costava 3 milioni 3 anni fa può valere 15 milioni quest'estate".