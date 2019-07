Se poi questo miracolo viene ricercato attraverso la scommessa sportiva, da effettuarsi su eventi collegati a quel mondo dorato che è la Premier League, ecco che il cerchio si chiude. Tutto ciò viene svelato da un'inchiesta pubblicata nell'edizione odierna del Sunday Times , inviato a, ha raccontato il cinismo con cui le agenzie di scommesse si pongono davanti al fenomeno dei minorenni che affollano le sale di betting e puntano liberamente nonostante le disposizioni di legge che impediscono loro di farlo. In particolare, l'attenzione dell'inviato su concentra su Kibera, definito nell'articolo “il più grande slum del continente africano” . Al centro di questa vasta baraccopoli, riferisce Gilligan, esistono soltanto tre edifici che diano una minima traccia di ordine e modernità:. Accedendo a quest'ultima ci si ritrova sbalzati in un'altra realtà.. Non resta che provare la fortuna attraverso la scommessa, vista come il solo modo per arricchirsi in un contesto di cupa miseria. Tale atteggiamento è perfettamente sintetizzato nella frase affidata all'inviato del Sunday Times da un ragazzino di nome Alfred Otieno: “”.. Ha soltanto un anno di più, che a Gilligan dichiara: “Non pensi a altro che scommettere. Non pensi nemmeno che devi mangiare. Se sei fortunato, allora mangi”. Le testimonianze di Alfred e Geoffrey non rappresentano casi isolati. Il lungo reportage riferisce dati del ministero dell'Interno dai quali si apprende che l. Il reportage riferisce anche di strategie adottate da agenzie di betting e esplicitamente mirate a catturare l'attenzione di utenti giovanissimi.. Secondo la legge keniota, le scommesse sono vietate ai minori di 18 anni.. Quanto all'assunzione di responsabilità da parte delle stesse agenzie, viene riferito che durante i weekend esse non permettono l'accesso dei minorenni. Ma le cose cambiano durante gli altri giorni della settimana, quando il flusso di scommettitori adulti subisce una rarefazione e allora anche i magri denari dei giovanissimi contribuiscono a mantenere su livelli molto alti i profitti delle agenzie.. Il torneo che si fregia dell'etichetta di “NBA del calcio” non perde occasione per mostrare il cinismo del proprio modello capitalistico e una totale assenza di responsabilità sociale. Stesso discorso per la, la serie B inglese. L'articolo riferisce di come le strade di Nairobi siano tappezzate di giganteschi manifesti pubblicitari in cui campeggia presentata dal Tottenham Hotspur come “official betting partner” per l'Africa . Analogo rapporto è quello fra l'Arsenal e SportPesa . Quest'ultima agenziaContratti milionari, e fra le clausole dell'accordo anche brevissime tournée in Kenya (con tappa a Kibera) come quella dell'Hull City a maggio 2018 . Per l'occasione, una valanga di kit calcistici sono stati donati ai ragazzini locali. La chiamano solidarietà. Di sicuro serve per ripulirsi un po' la coscienza.@Pippoevai