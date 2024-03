Inchiesta Milan, la Procura di Milano trasmette il decreto di perquisizione alla FIGC

Redazione CM

Nuovo capitolo nella vicenda legata all’inchiesta sulla cessione del Milan da Elliott a RedBird. Come viene riportato da una nota dell’ANSA, la Procura di Milano, a seguito di una richiesta di trasmissione degli atti da parte della Procura Federale della FIGC, ha trasmesso a quest’ultima il decreto di perquisizione eseguito la settimana scorsa nell’ambito dell’indagine sul passaggio della società. Allo stato attuale dei fatti, la Procura milanese ha deciso di inoltrare alla Federazione soltanto le 12 pagine del decreto di perquisizione, firmato dai pm Giovanna Cavalleri e Giovanni Polizzi, visto che le indagini sono ancora in corso e tutti gli altri atti, com’è noto, sono coperti dal segreto investigativo, utili a proseguire le indagini.



L’IPOTESI – L’accusa ipotizzata da parte della Procura di Milano riguarda il reato di ostacolo alle funzioni di vigilanza della Federcalcio a carico, tra gli altri, dell’amministratore delegato rossonero Giorgio Furlani e del suo predecessore Ivan Gazidis. Tale richiesta degli atti da parte della Procura della FIGC era un passaggio atteso per poter attuare tutte le verifiche del caso sul fronte della giustizia sportiva. Secondo le ipotesi dei pm, la presunta vendita del Milan da Elliott a RedBird sarebbe stata simulata per permettere ad Elliott di avere ancora il pieno controllo sulla proprietà rossonera, permettendo al fondo di Paul Singer di beneficiare anche degli effetti della ricapitalizzazione del club. Dal canto loro, RedBird, nella persona dell’attuale proprietario della società di Via Aldo Rossi Gerry Cardinale, ha sin da subito mostrato stupore verso tali accuse, chiarendo come il club stia collaborando con le autorità competenti per arrivare alla fine di questa vicenda nei tempi più stretti possibili.



ANALISI - Future risposte possono arrivare dalle analisi sui telefoni, pc, tablet con la ricerca di mail, documenti, messaggi. Inoltre, tra le molte verifiche in corso da parte degli inquirenti, con le varie acquisizioni di documenti, c’è quella che riguarda il versamento effettivo o meno da parte di RedBird dei 600 milioni a Elliott. Attraverso un fondo che, secondo i pm, non sarebbe gestito dal gruppo di Cardinale. Nuovi scenari sono in attesa.