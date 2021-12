La nuova inchiesta portata avanti dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Milano - condotta dal procuratore aggiunto Maurizio Romanelli e dal pm Giovanni Polizzi - in merito ad alcune operazioni di mercato, che hanno visto il coinvolgimento degli agenti Pietro Chiodi e Fali Ramadani, ha puntato la sua attenzione su alcune situazioni in particolare. Le Fiamme Gialle si sono infatti recate nelle sedi di diverse società calcistiche per acquisire materiale per fare chiarezza anche sul trasferimento di Miralem Pjanic dalla Juve al Barcellona e il passaggio di Federico Chiesa dalla Fiorentina alla Juventus. Da fonti giudiziare si apprende che i club coinvolti non risultano indagati.