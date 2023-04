Siamo con lui e ci auguriamo che torni presto. Ora deve avere la massima serenità per pensare alla sua salute e a quella delle sue figlie.

Lo shock dell'incidente di ieri a Immobile ha scosso tutti il mondo, Anche il presidenteha manifestato la sua vicinanza al calciatore. Oggi il Corriere dello Sport riporta un virgolettato del patron biancoceleste dove augura pronta guarigione a Ciro:

Questione di priorità, insomma. Prima del ritorno in campo (che avverrà non prima di una decina di giorni) ci sono cose più importanti a cui pensare per Immobile, ma anche per la Lazio tutta, compresi i tifosi, che ieri si sono stretti ancora una volta affianco del capitano, in questa annata davvero sfortunata per lui.