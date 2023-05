Nessun colpevole per l'incidente di Ciro Immobile con un tram a Roma. Dopo i rilevamenti compiuti in queste settimane dai vigili urbani, la palla passa ora alle assicurazioni. L'ATAC, azienda municipale del trasporto pubblico a Roma, non ha infatti esposto alcuna denuncia per il sinistro stradale. Sia il conducente del tram, sia l'attaccante della Lazio sostenevano di essere passati col verde. La vicenda però non sembra a questo punto destinata a finire in tribunale.