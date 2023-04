Si infittisce il mistero attorno all'incidente di Immobile. Secondo Repubblica, la ricostruzione di come sia avvenuto lo scontro tra l'automobile guidata dal calciatore della Lazio e un tram, domenica scorsa, è complicata anche dal fatto che alcuni dei testimoni ascoltati fin qui dagli inquirenti non sarebbero giudicati attendibili. Alcuni infatti sembra non fossero neanche effettivamente presenti sul posto al momento dell'impatto.



I vigili, che stanno ancora cerando di far luce sulla dinamica dell'accaduto, ritengono poco convincenti i racconti forniti in particolare da tre persone, che dovranno essere risentite nei prossimi giorni e che, in caso venisse accertata la falsa testimonianza, rischiano a loro volta una denuncia. Sempre secondo lo stesso quotidiano c'è poi anche chi, tra i presenti a bordo del mezzo pubblico incidentato, asserisce di aver visto il macchinista uscire dalla cabina di guida per aiutare una persona a obliterare il biglietto. Non c'è inoltre ancora chiarezza sul presunto malfunzionamento o meno del semaforo, con altre persone ancora tra quelle coinvolte che assicurano comunque di aver visto il tram fermarsi alla fermata, immediatamente prima del semaforo dell'incrocio.