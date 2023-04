Il derby a Roma si gioca su ogni cosa. E così anche gli incidenti stradali, che capitano agli avversari diventano oggetto si sfottò. Ecco allora che dopo lo scontro di stamattina (per fortuna senza conseguenze gravi) tra il suv guidato da Immobile e un tram, questa sera alcuni tifosi romanisti hanno esposto uno striscione fuori l'Olimpico, prima del match contro l'Udinese. "Tranviere Romanista", due parole gialle e rosse, quasi a voler applaudire l'autista del mezzo pubblico, per aver messo ko il capitano della Lazio. In tempo reale poi l'immagine finisce sui social e così anche il web si divide, come il resto della città, tra goliardia e critiche per il dubbio gusto della presa in giro.