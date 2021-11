Il CT della Nazionale olandese Louis Van Gaal ha rischiato di non essere in panchina a dirigere la sua squadra contro la Norvegia. Nella serata di ieri infatti l’allenatore era uscito per un giro in bici nei pressi dell’hotel, successivamente la caduta e il trasporto in ospedale. Visto l’incidente di ieri l’allenatore settantenne ha diretto la seduta di allenamento di oggi a bordo di un carrellino da golf, ma sarà regolarmente in panchina domani sera.