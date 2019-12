Il mondo del calcio dilettante piange Antonio Malandrino. Il 18enne portiere del Rosolini (Eccellenza siciliana) è morto in seguito a un incidente stradale nella notte tra venerdì e sabato in provincia di Siracusa. L'auto su cui viaggiava con altri due giovani calciatori (di 20 e 23 anni ricoverati in prognosi riservata all'ospedale di Avola) si è schiantata contro un muretto laterale in cemento e si è ribaltata.