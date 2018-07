Riunione straordinaria, in quel di Torino. L'affare Cristiano Ronaldo cambia le carte in tavola da un momento all'altro. Come appreso da calciomercato.com, è in agenda un incontro tra il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, e Massimiliano Allegri, allenatore bianconero, attualmente in vacanza a Trieste con Ambra Angiolini. Alle 12.30 il numero 1 bianconero è arrivato, con la sua auto, nella sede della società juventina a Torino: incontro in programma, con il futuro di Ronaldo sul tavolo.



CHE CIFRE! - Cifre ormai note per quello che rischia di diventare l'affare del secolo: intorno ai 100 milioni di euro al Real Madrid, 30 milioni di euro a stagione di ingaggio al giocatore, con un contratto da 4 anni. CR7 vuole la Juve, la Juve vuole CR7: e tutte le parti sono al lavoro.