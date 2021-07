#Pobega, al momento, resta al #Milan.



Per far vacillare il club rossonero servirebbe un’offerta superiore ai 12 milioni di euro



L’opzione prestito potrebbe tornare attuale solo in caso di arrivo di un quarto centrocampista — Daniele Longo (@86_longo) July 26, 2021

Il centrocampista Tommasoal momento, resta alper far vacillare il club rossonero servirebbeNiente da fare dunque al momento per loche oggi pomeriggio era a Casa Milan per parlare della situazione del classe 1999.