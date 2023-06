La Roma riparte da Mourinho e dalla sua promessa di restare: dopo le parole dell'allenatore portoghese successive alla finale persa in Europa League contro il Siviglia, la società dei Friedkin si è mossa per garantire fin da subito due arrivi a parametro zero, quelli di Aouar e Ndicka. Il mercato giallorosso non è però chiuso, e di questo, anche di questo, hanno parlato il tecnico e il numero uno giallorosso Dan Friedkin in Portogallo, a Setubal, dove lo Special One ha ricevuto il suo datore di lavoro.



I TEMI - Una stagione che, per Mourinho, sarà fondamentale, dato che al suo arrivo due anni fa ha parlato di progetto triennale. All'ex Chelsea servirà appoggio dalla Roma sul piano politico, visto che ha deciso di abbandonare il Board UEFA; servirà qualcos'altro dal mercato, con Baldanzi che piace come vice Dybala e Morata e Scamacca sempre nomi validi per l'attacco. Anche l'approdo di un dirigente da affiancare a Pinto è una possibilità. Di rinnovo del contratto in scadenza nel 2024, invece, si dovrebbe parlare ad agosto.