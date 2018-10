Il futuro di Giacomo Bonaventura sarà sempre più a tinte rossonere. Ci sono stati dei passi avanti nella trattativa per il rinnovo del centrocampista marchigiano, il cui attuale contratto attuale ha scadenza nel 2020. Una buona notizia per Gennaro Gattuso che ha sempre dichiarato la centralità dell'ex Atalanta nel suo progetto tecnico.

INCONTRO CON RAIOLA - Secondo quanto appreso da calciomercato.com, dieci giorni fa è andato in scena un incontro a Milano tra il giocatore, Mino Raiola e il duo Maldini-Leonardo. Un summit a casa Milan che ha prodotto una accelerata nella trattativa: mancano gli ultimi dettagli per la firma sul nuovo contratto che sarà allungato di altre due stagioni con adeguamento dell'ingaggio. Bonaventura vuole sposare di nuovo i colori rossoneri, nonostante qualche interesse di altre società registrato soprattutto all'estero.

AGGIORNAMENTO SU IBRA - Nel corso del faccia a faccia con Raiola, Leonardo ha avuto modo di aggiornarsi sulla tentazione che risponde al nome di Zlatan Ibrahimovic. Le parti sono ancora al lavoro per trovare un'intesa, il motivo della discussione non è prettamente economico ma quanto di prospettive. Il campione svedese considera ai capitoli finali la sua avventura in MLS ma vorrebbe tornare in Europa solo per recitare un ruolo da attore protagonista, come sempre gli è accaduto in carriera. Il Milan ha ricevuto il messaggio e riflette, la pista è ancora in piedi.