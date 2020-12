Gabriel Jesus e Diego Costa hanno qualcosa in comune, oltre al fatto di essere entrambi brasiliani, seppur la punta dell'Atletico Madrid sia naturalizzata spagnola, ed entrambi attaccanti: come riporta il Sun infatti, tra le pagine di una Bibbia consegnata in un charity shop di Londra sono spuntate tre foto molto compromettenti, in atteggiamenti intimi con la stessa donna. La "Bibbia dello scandalo" era stata consegnata a maggio in un "charity shop" di Marylebone, quartiere residenziale della capitale inglese, una sorta di mercatini dell'usato il cui ricavato viene poi donato in beneficenza.