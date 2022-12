Incredibile ciò che è successo in Australia, nel derby di A-League tra Melbourne FC e i Melbourne Victory. Al minuto 21 infatti, alcuni tifosi ospiti sono entrati in campo facendo invasione e procurando anche dei danni al portiere del Melbourne FC, Thomas Glover.



Glover è stato colpito da una secchiata lanciata da un tifoso e che gli ha procurato un vistoso taglio sul volto. Il portiere è stato soccorso immediatamente e portato negli spogliatoi. Il match è stato ovviamente sospeso con il punteggio che era a favore dei padroni di casa, in vantaggio 1-0.