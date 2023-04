Incredibile in Terza Categoria. Nel corso del match contro l’Ascoli Satriano, lo Stornara ha fatto debuttare il proprio presidente: Sebastiano Posillipo, numero uno della Soccer Stornara, è entrato in campo sul 5-2, per festeggiare l'ormai prossima promozione in Seconda, diventando virale per il suo ingresso al 70' all’età di 72 anni.