Secondo Tuttosport, il Napoli torna ad accarezzare l'idea di riportare Cavani in azzurro: "Gattuso farebbe salti di gioia se la sua dirigenza riuscisse a consegnargli quello che, in percentuale, è stato il bomber più prolifico nella storia del Napoli: 34 gol di media a stagione nei 3 anni azzurri, nessun altro è riuscito a fare meglio. L’Atletico Madrid ha deciso di rinunciare, quando l’agente dell’uruguaiano (il fratello Guglielmone) ha chiesto 12 milioni all’anno per 3 stagioni e 15 milioni cash al momento della firma. Sono soldi che Cavani potrebbe ricevere con una certa facilità se decidesse di ascoltare le proposte del Chelsea o del Manchester United, ma lui nel Regno Unito proprio non riesce a vedersi. Ecco allora il Napoli, disposto a fargli firmare un triennale a 7 milioni netti annui, più 7 milioni al momento della firma".