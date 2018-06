Una sconfitta bruciante, netta. L’Argentina cammina su un filo sottile. Lo spettro dell’eliminazione che incombe, minaccioso e sempre più vicino. Dopo il pareggio nell’esordio contro l’Islanda, oggi è arrivato un clamoroso ko contro la Croazia. Un ruolino di marcia pessimo per i sudamericani al Mondiale. Ora Messi e compagni sono spalle al muro: per i vicecampioni del mondo in carica l’uscita al primo turno è un’ipotesi sempre più probabile, ma non ancora sicura.

Al momento, in attesa di Islanda- Nigeria di domani pomeriggio, la classifica del gruppo D è la seguente:

1 Croazia: 6 punti - 5 gol fatti - 0 gol subiti - 2 partite

2 Islanda: 1 punto - 1 gol fatto - 1 gol subito - 1 partita

3 Argentina: 1 punto - 1 gol fatto- 4 gol subiti - 2 partite

4 Nigeria: 0 punti - 0 gol fatti - 2 gol subiti - 1 partita



LE COMBINAZIONI - Con questa situazione di classifica, considerando che in caso di arrivo a pari punti con l’Islanda il primo criterio preso in esame è quella della differenza reti (a seguire il numero di reti realizzate), domani tutta l’Argentina dovrà tifare per la Nigeria.

Una vittoria dell’Islanda contro la Nigeria condannerebbe, seppur non aritmeticamente, i sudamericani all’eliminazione. Infatti in quel caso nell’ultima giornata all’Albiceleste servirebbe vincere con molti gol di scarto contro la selezione africana, sperando poi che la Croazia vinca con l’Islanda: anche un pareggio tra le due nazionali europee significherebbe addio al Mondiale.

Qualora finisse in parità domani tra Islanda e Nigeria, Messi e compagni dovrebbero superare le Super Aquile martedì 26 giugno, sperando che l’Islanda non vinca con la Croazia.

Infine la soluzione migliore: una vittoria domani della Nigeria sull’Islanda, che regalerebbe all’Argentina la possibilità di avere il destino, almeno in parte, nelle proprie mani. Infatti, nel caso preso in esame, i sudamericani si ritroverebbero a pari punti con l'Islanda alla vigilia dell'ultimo turno. Per arrivare agli ottavi basterebbe vincere con la Nigeria, possibilmente con diverse reti di scarto e sperare che l’Islanda non faccia lo stesso con la Croazia: anche una vittoria di Sigurdsson e compagni non significherebbe eliminazione certa, ma si andrebbe a vedere la differenza reti. In bilico, sul ciglio del burrone. Ma non ancora precipitati in fondo. Di sicuro, domani un intero popolo tiferà per la Nigeria.