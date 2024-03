Indagine Striano: sotto osservazione anche la cessione della Salernitana, Lotito ascoltato in Procura a Perugia

Si sta ampliando a macchia di leopardo l'indagine della Procura della Repubblica di Perugia dopo l'apertura dell'inchiesta partita dal "" di cui sono accusati il luogotenente della Guardia di Finanza, Pasqualeex capo del Sos nella Direzione Nazionale Antimafia, il magistrato Antonio Laudati (anche lui in forza alla Dna) e altri 14 soggetti.che lamentava un accesso sospetto a dati sensibili che lo riguardavano,fra cui l'ex-presidente della Juventus Andrea, l'attuale allenatore bianconero Max, e la stella portoghese, transitata da Torino,. Per farlo, gli indagati sfruttavano i propri privilegi nella Dna per avere accesso illecito a una lunga serie di banche dati che analizzavano soprattutto i conti economici delle persone poste sotto la lente d'ingrandimento.Vi abbiamo raccontato del dossieraggio spinto sul presidente della Figc, che potrebbe essere coinvolo nella questione legata ai diritti tv della Lega Pro, ma al presidente federale si arriva partendo da più lontano e,. Come riportato dal Sole 24 Ore, il procuratore aggiunto Giuseppe Cascini e il sostituto Maria Sabina Calabretta vogliono approfondire quei legami anche se non ci sono al momento ipotesi di reato.. Dalla Dna ai pm di Roma arrivando fino a Perugia sono stati trasmessi di volta in voltail cui procuratore, al Sole 24 Ore, ha poi precisato: "Ritengo opportuno evidenziare che la Procura della Repubblica di Salerno ha da tempo ed in più occasioni fornito all’Ufficio procedente le informazioni utili e la documentazione necessaria alla".