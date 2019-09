Come riporta su Twitter il corrispondente Mediaset Pietro Pinelli, Inzaghi starebbe meditando 3 clamorose esclusioni dagli 11 titolari per la partita di stasera contro l'Inter: fuori Immobile, Leiva e Lulic, dentro Caicedo, Parolo e Jony.

ESCLUSIONE PUNITIVA - Se per Immobile si può ipotizzare uno stop quasi 'disciplinare' dopo la rabbia post-sostituzione di domenica, per Leiva e Lulic si tratterebbe di esclusioni tecniche. Il brasiliano non è sembrato in grande forma in queste prime uscite di campionato, Lulic sta pagando le partite ravvicinate e la brillantezza dimostrata da Jony. 3 esclusioni eccellenti dall'11 titolare, che di fatto potrebbero cambiare, e di molto, gli scenari e le sfide del big match di San Siro.