Gianni Infantino, presidente della Fifa, parla del prossimo Mondiale per club a 24 squadre: "Sono convinto che tutti i grandi club europei parteciperanno al Mondiale per Club a 24 squadre. Alcuni hanno già detto sì, altri li seguiranno presto. L'ECA non è d'accordo? Il Mondiale a 24 non è un'idea, ma una decisione. Il 15 marzo abbiamo deciso così a Miami e dal giugno 2021 inizierà questa nuova formula. Ci saranno 8 club europei, 6 sudamericani e gli altri 10 dagli altri continenti. Il Mondiale delle Nazionali? Nel 2026 sarà a 48 squadre, nel 2022 ancora non sappiamo se sarà a 32 o 48".