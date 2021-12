Ildi Stefano Pioli ha dimostrato ancora una volta, nell'impervia trasferta di Udine, di essere una squadra che non si dà mai per vinta. Il cuore oltre gli ostacoli ha consentito die dinonostante il tour de force dellei. Quel che è apparso manifesto però, soprattuttocome quella della Dacia Arena e, vedi la sfida ai Reds, è che i rossoneri hanno bisogno d, oppure, vedendo come si è evoluta negli ultimi mesi la situazione degli indisponibili, diLa gara contro l'Udinese ha dimostrato ancora una voltaabulico e fuori condizione: il problema è chetutt'altro che perfetto sul gol di Beto,sarebbe al momentonel reparto di metà campo, assieme a Sandro, il migliore in questi mesi.alla meta e l'assenza prolungata dell'ivoriano e dell'algerino spinge Maldini e Massara a correre ai ripari.La mediana ora traballa, anche perchésono ripieghi utili ma avvezzi ad altri ruoli. La necessità è beh chiara:I Girondini però al momento non ci sentono:cona crescere fino a giugno 2022. Ma ora la situazione è cambiata:i rossoneri dovranno affrontareL'obiettivo, dopo le dovute valutazioni, è quello di fare in modo di, ma, che non vogliono perdere uno dei protagonisti in positivo della loro stagione, complica la trattativa. Quel che è certo è che, per trovareper la promessa di lasciarlo in Ligue 1. e con l'entourage di Adli. Se prima poteva sembrare una soluzione impossibile, ora: "Quando un club del genere ti prende, c'è voglia di andarci subito". Un colpo in prospettiva, che potrebbe essere anticipato di sei mesi.@AleDigio89