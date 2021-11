Attraverso il proprio sito ufficiale l'Atletico Madrid ha comunicato che nella seduta di allenamento di ieri Joao Felix è stato costretto a fermarsi per infortunio. Gli esami hanno evidenziato un problema muscolare post-traumatico con edema miofasciale nel gemello interno del polpaccio. Uno stop non di lieve entità e che quindi mette in dubbio la sua presenza nel match di Champions League contro il Milan in programma mercoledì sera al Wanda Metropolitano.



ASSENZE PESANTI VERSO IL MILAN - Oltre alla probabile assenza del portoghese l'Atletico dovrà rinunciare al lungodegente Trippier e agli squalificati Griezman e Felipe. Sarà fondamentale per i rossoneri riuscire fare punti nella partita contro i Colchoneros per poter ancora sperare nel passaggio della fase a gironi. Per poter restare ancora in corsa per la qualificazione il Milan deve battere sia l'Atletico Madrid che il Liverpool e sperare in un pareggio tra Porto e Atletico Madrid all'ultima giornata.