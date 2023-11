L'esterno del Liverpool e della nazionale inglese Trent Alexander-Arnold ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro Malta.



LE PAROLE - "Ogni partita che farò da qui alla fine della stagione, ogni volta che giocherò, sarà per conquistare un posto da titolare agli Europei. Questo è ciò che voglio fare. Voglio iniziare le partite agli Europei ed essere qualcuno che possa aiutare a vincere trofei. Il mio ruolo è quello di creare azioni da gol".