Intervistato da ITV dopo la sconfitta contro la Francia, il centrocampista inglese Jude Bellingham, ha criticato il direttore di gara brasiliano Sampaio: "L'arbitro, onestamente, non mi è sembrato bravo. Tutti possono avere una brutta partita, che tu sia un calciatore o un arbitro. Penso che non fosse dove avrebbe dovuto essere, in termini di livello di questo tipo di partite".