I campioni in carica della Francia alla ricerca del bis, l’Inghilterra per continuare a sperare in un titolo che manca dal lontano 1966. Calcio d’inizio alle 20 (diretta tv su Rai 1).



I PRECEDENTI - Nei due precedenti incroci ai Mondiali, sempre nella fase a gironi, gli inglesi hanno vinto: 2-0 nel 1966 e 3-1 nel 1982. La nazionale inglese non vince tre gare consecutive ai Mondiali da Italia ’90. Per la squadra di Deschamps il fattore si chiama Mbappé: i Bleus sono imbattuti nelle 13 partite in cui la stella del Psg è partita dal 1’, tra Mondiali ed Europei. Curiosità. Kane punta, con un gol, a raggiungere Rooney a quota 53 reti in testa alla classifica all time dei marcatori in nazionale.



PROBABILI FORMAZIONI



Inghilterra (4-3-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Foden. CT: Southgate.



Francia (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Deschamps.