Prima dell'inizio di Inghilterra-Costa d'Avorio, a Wembley, il pubblico inglese ha fischiato il difensore Harry Maguire, non molto amato Oltremanica. Il compagno di squadra Declan Rice, centrocampista del West Ham, ha commentato così su Twitter:



"Imbarazzo totale per coloro che hanno fischiato Maguire, che è stato incredibile ogni volta che ha indossato la maglia dell'Inghilterra. Sta diventando un'assurdità assoluta. Serve sostenere i propri giocatori, soprattutto con un grande torneo in arrivo".