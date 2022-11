Aaron Ramsdale, come riporta il Daily Mail, ha parlato del suo compagno di squadra – e di nazionale – Bukayo Saka. In particolar modo, è tornato sull’infausto rigore calciato dall’esterno offensivo dell’Arsenal e sulla possibilità che un’occasione del genere si ripresenti durante i Mondiali in Qatar: “Se si presentasse l’occasione, certo che Saka tirerebbe dagli 11 metri, assolutamente. Credo che abbia capito che sia qualcosa che nel calcio può succedere ed è successo a lui. Non si tirerebbe comunque indietro, non è quel tipo di persona. Ora conosce la sensazione e la prossima volta che ci sarà un rigore, speriamo che possa gonfiare la rete. Anche perché, non c’è dubbio, ora è un ragazzo molto più forte, sia dentro che fuori dal campo. È una persona maggiormente completa”.