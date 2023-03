Sono passati quasi tre mesi, e nessuno ha notizia di Mister 100 milioni,. Non si vede o si legge da nessuna parte, sembra che non stia facendo nulla ed è stranissimo per quanto è stato reclamizzato. Ve lo ricordate?. A gennaio l'approdo a Stamford Bridge come pezzo pregiato di un mercato fantascientifico, poi... nulla. Ma nulla davvero:. Vediamo come sta andando la sua esperienza inglese e proviamo a spiegare il perché e il per come.Da quando si è trasferito al Chelsea,Di queste sette partite giocate, tre lo hanno visto subentrante e quattro titolare, con bottino, abbiamo detto, un assist a Kovacic contro il Leicester, gara nella quale l'ucraino si è visto annullare anche quello che sarebbe stato il suo primo gol inglese per fuorigioco. Contro il Borussia Dortmund, negli ottavi di finale di Champions League, ha giocato 71' nella sconfitta in Germania, per poi restare a guardare i suoi rimontare in casa e passare il turno., lontanissimo da quello che aveva fatto vedere in arancionero solo pochi mesi fa.Innanzitutto bisogna considerare che, e che l'Ucraina non ha partecipato ai Mondiali in Qatar. Mudryk, prima di sbarcare al Chelsea, ha giocato. Dunque il suo stato di forma non era ottimale a gennaio, e questo può aver influito nelle settimane iniziali. Poi c'è l': l'ucraino è un idioma slavo, e passare dall'est all'ovest dell'Europa, pur cimentandosi con una lingua franca come l'inglese, non è per nulla semplice e può compromettere la costruzione di un'intesa coi nuovi compagni. Infine, il nuovo campionato e ladi chi già c'era (), di chi è arrivato con lui () e di chi arriverà (). Più la pressione del costo del cartellino, per un ragazzo del 2001, possono rivelarsi schiaccianti.Sempre a Londra, a Wembley e non a Stamford Bridge, si gioca oggi (ore 18), valida per le qualificazioni a Euro 2024: prima uscita per la nazionale giallazzurra, terza forza sulla carta dietro ai britannici e all'Italia: Mudryk ha voglia di stupire ancora respirando sia da una parte sia dall'altra aria di casa e ritrovando in Nazionale alcuni ex compagni comee amici conosciuti in Inghilterra come. Un altro grande ucraino,"Avrei voluto arrivare io al Chelsea alla sua età. La cosa che mi ha aiutato sia a Milano che a Londra è stata immergermi nella cultura, poter studiare la lingua e quindi comunicare bene con i miei compagni". Potter e i Blues lo aspettano, certi di non aver speso così tanti soldi per nulla. A volte la pazienza viene ripagata. Un segnale, magari, arriverà questa sera.