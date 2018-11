Andresex centrocampista delattualmente in forza alin Giappone, si è raccontato nel corso della trasmissione ‘Salvados’ in onda su La Sexta: "In una situazione come quella della depressione non hai nulla. Non senti ciò che ti accade attorno. Aspettavo arrivasse la notte per prendere le pastiglie e riposare. Quando soffri di depressione, non sei tu, quando sei così vulnerabile è difficile controllare i momenti della vita. L’addio al Barcellona? Avrei voluto poter giocare tutta la vita al Barça, ma non ero al mio meglio e non potervo dare il mio 100% alla squadra".- "La diatriba tra Barça e Real era dovuta principalmente a Mourinho: era lui la componente chiave dei rapporti non buoni tra i due club in quel periodo. Una situazione che oltrepassava qualsiasi limite e che ha fatto molto male anche alla Spagna e ai miei compagni di nazionale. Era tutto surreale, non si vedeva la solita rivalità ma odio, l'ambiente era diventato insopportabile".- "Quando Lopetegui se n'è andato non è stato un fatto positivo per noi. Non poteva esserlo in alcun modo e normalmente quel che inizia male finisce altrettanto male. Con Hierro ho parlato prima dell'ultima partita, non ho capito le sue decisioni: le ho rispettate, ma non ho condiviso. L'unica cosa che mi interessava era andare avanti in quella competizione".