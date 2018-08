In principio erano quelle lacrime dopo l'eliminazione dagli Europei con la Germania: era l'estate del 2016, da lì in poi ogni stagione sembrava potesse essere l'ultima per Andrea Barzagli. Alla Juve, forse anche della carriera. Invece, arrivati all'inizio del campionato 2018/2019, il difensore centrale bianconero si avvia verso i 38 anni ancora in prima linea tra i leader di questa squadra. È arrivato il rinnovo anche per la prossima stagione che, questa volta sì, dovrebbe davvero essere l'ultima. E allora la Juve già guarda alla sua pesantissima eredità: non sarà Mattia Caldara a prendere il suo posto, sacrificato com'è stato per certificare il ritorno alla base di Leonardo Bonucci. Ma non mancano di certo idee e alternative ai bianconeri.