Ieri - prima e dopo- sono successe cose da, cose che a pensarci uno non ci crede. I fatti, dunque: asi è giocata Spagna-Kosovo,3-1 per la Spagna, ma il risultato è la notizia meno importante. E’ accaduto infatti cheIn campo è stato suonato (sono le regole dell'UEFA, evitare di farlo avrebbe comportato una multa),No. Qualcosa di più.. E mica è finita. Al momento della conferenza stampa post-partita. Sono seguiti momenti molto imbarazzanti, con in giornalisti spagnoli che si riferivano genericamente agli avversari e al cte con l'addetto stampa kosovaro che si impuntava e chiedeva:E ancora: Mi vuoi dire il nome della nostra nazionale?; seppure molto goffa e subito evidenziata dai social che hanno - per la stragrande maggioranza - sottolineato la meschinità della Federazione spagnola.E annunciata alla vigilia della partita sull’account Twitter ufficiale della Federazione.. In telecronaca - tra un’acrobazia linguistica e l'altra - si parlava di, tra cui i noti(Lazio) e(Torino).La verità è che sulla scia di una storia dolorosa di nostalgie nazionaliste e rigurgiti totalitari; il(1,8 milioni di abitanti, stretto da sempre nella morsa tra Albania e Serbia). Chiariamo:. Ha partecipato alla fase di qualificazione ai Mondiali 2018 (eliminato) e a quelle per gli Europei del 2020 (eliminato), così come in Nations League ha fatto un salto avanti (promosso in Lega C). Ora è impegnato nel Gruppo B europeo per la corsa a Qatar 2022.. Oggi 113 paesi dell'ONU riconoscono il Kosovo come stato indipendente, 73 lo considerano ancora parte della Serbia. Non si è rimarginata la ferita del genocidio (1991-2001) che si è consumato nella ex Jugoslavia e che ha consegnato a memorie contese e mai condivise centomila morti, moltissimi tra i civili, e ben due milioni di profughi.