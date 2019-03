Lorenzo Insigne giura amore al Napoli. A due giorni dal big match con la Juventus, il capitano azzurro ha concesso una lunga intervista a Sky Sport, partendo proprio dalla fascia ereditata da Hamsik: "Indossare la fascia a Napoli, da napoletano, non capita tutti i giorni. Io sono diventato capitano da poco, dopo la partenza di Hamsik, e ne sono orgoglioso. Voglio rappresentare il popolo azzurro e spero che la indosserò per tanti anni".



NAPOLI-JUVE - "Ancelotti mi ha cambiato posizione e mi trovo bene, anche se nell'ultimo periodo non sono incisivo come all'inizio. L'importante è lavorare sempre duramente, oltre i gol è importante la prestazione. Con la Juve è una gara molto sentita, il distacco è ampio ma proveremo a vincere perché la partita ha un sapore speciale: è sempre bello segnare alla Juve, ma l'importante è la prestazione".



HAMSIK - "Ha fatto la storia del club, ha superato Maradona nei gol da centrocampista: è solo da prendere a esempio. Sono orgoglioso di aver giocato con lui, è un campione in campo e fuori, non ha mai detto una parola fuori posto, non si è mai lamentato per un cambio o per una panchina in un big match. Ha sempre dato il massimo e questo fa di lui un esempio: dobbiamo solo dirgli grazie".



ANCELOTTI - "Ha portato la sua serenità, si arrabbia poche volte, solo quando necessario, sia in partita che in allenamento e questo ci ha fatto bene. Anche se siamo lontani dalla vetta, abbiamo una Champions League da raggiungere e una Europa League in cui lottare". DISTACCO - "La Juve ha una grande rosa, la nostra non è da meno ma loro sono un po' più avanti. Siamo stati sfortunati con Chievo e Torino, in cui siamo stati poco cattivi sotto porta. E' il primo anno di Ancelotti con noi, ci sono allenamenti diversi e un nuovo modulo: all'inizio nessuno prevedeva noi nelle posizioni per la Champions, invece siamo stati noi la squadra ad aver dato maggior fastidio alla Juve. Prima o poi ci toglieremo le soddisfazioni".



KOULIBALY - "Il gol allo Stadium? Koulibaly ci ha portati alla prima vittoria. Forse per vincere lo scudetto era meglio non battere la Juve lì, ma è stato un grande successo e ha fatto un grandissimo gol. E Kalidou ce lo invidiano tutti".



MERTENS E MILIK - Quando noi attaccanti non facciamo gol si parla sempre, ci sono passato anche io ma anche lui è un grande attaccante e ne verrà fuori. Arkadiusz ha subito due infortuni di fila non da poco e sono contento che sia tornato ai massimi livello. Penso possa ancora migliorare, è giovane e può dare tanto: con i suoi gol può raggiungere traguardi importanti".