Ai microfoni di Radio Crc ha parlato Vincenzo Pisacane, procuratore di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli. Queste le sue parole:



INSIGNE IN CAMPO? - "Non so rispondere. Non credo Gattuso abbia già deciso la formazione per l'impegno di coppa.



GATTUSO - "Mi aspetto di vedere un Napoli rognoso. Gattuso sarà abbastanza inca***to e vorrà vedere la squadra con la bava alla bocca".



INSIGNE - "Fa piacere che tutti sottolineino la sua importanza per questo Napoli e quanto si senta la sua mancanza. Spero che lui ribadisca che questa è la verità una volta tornato in campo".



RINNOVO - "Non c'è stato nessun incontro per parlare di rinnovo a vita e non ce ne sono in programma. Spesso si scrivono delle ca**te".



NAZIONALE - "Lorenzo dà sempre disponibilità, per lui è un orgoglio difendere i colori del suo Paese. Deciderà lo staff medico del Napoli se dare il benestare alla chiamata di Mancini".