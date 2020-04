Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione Radio Goal, è intervenuto Antonio Ottaiano, ex procuratore di Lorenzo Insigne. Queste le sue parole:



"Lorenzo ha sempre manifestato la volontà di restare a Napoli a vita. Molti associano la separazione con Raiola a questa cosa. Ma non per forza deve essere questo il motivo. Verratti è da anni a Parigi, Donnarumma a Milano. Non è detto, quindi, che non collaborino più perché Raiola voleva spostare Insigne e lui non voleva andare via. Potrei comunque immaginare anche Lorenzo lontano da Napoli. Rinnovo? Al momento credo non sia una priorità né per lui né per il Napoli".