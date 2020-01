Antonio Ottaiano, ex agente di Lorenzo Insigne, ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva. Queste le sue parole inerenti il futuro, però, di Dries Mertens:



"Una sorpresa di questo calciomercato potrebbe essere il passaggio di Mertens alla Juventus. In caso di mancato rinnovo con il Napoli, Sarri potrebbe richiedere il giocatore ed ottenerlo così a parametro zero".



Solo un'indiscrezione al momento, considerando soprattutto la rivalità che corre tra le due squadre e la "napoletanità" dimostrata proprio da Mertens nel corso di questi anni in maglia azzurra.