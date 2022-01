L'importanza di questo argomento mette in secondo piano addirittura una sfida fortemente sentita come quella contro la Juventus, che andrà in scena tra soli tre giorni all'Allianz Stadium di Torino. Insigne è sempre più vicino al Toronto FC, pronto a dare un futuro incredibile a sé e la sua famiglia con un ingaggio di 11,5 milioni a stagione per cinque anni. La firma è sempre più vicina, il trasferimento avverrà dal 1 luglio, quando il contratto di Insigne con il Napoli arriverà alla sua fine.Da un figlio della sua stessa città ci si aspetta sempre di più, che getti il cuore oltre l'ostacolo e trascini la squadra nei momenti più complicati. Napoli con Insigne è stata un po' severa, le due parti spesso si sono beccate. Forse l'aspetto caratteriale, l'emotività è stato un limite per il capitano che troppe volte ha giocato con il freno a mano tirato, con la paura di deludere le attese e ricevere troppe critiche. Con lui il Napoli ha gioito,record di presenze in Italia e in Europa, gol segnati (è a meno 1 da Maradona) in Italia e in Europa., lo stesso giocatore ultimamente ha dichiarato di essersi sentito incompreso.- Nonostante gli screzi del passato,pregando il calciatore di non andare via e il presidente De Laurentiis di non ridurre drasticamente le condizioni per il nuovo contratto del capitano. Lo schieramento pro Insigne era palese anche nelle prime uscite di campionato, al ritorno al Maradona dei supporters partenopei, che hanno cantato a squarciagola "C'è solo un capitano" a ripetizione. Oggi la situazione è differente, l'idea di rinunciare a Insigne è concreta, i tifosi napoletani si sono praticamente dovuti arrendere. Il sentimento che va per la maggiore è quello di delusione, una sorta di sensazione di abbandono da parte di chi ha lottato al loro fianco per anni.C'è chi addirittura chiede checome fu per il caso Milik, poi finito al Marsiglia a gennaio 2020. Ma una parte di Napoli si immedesima nei panni dell'uomo Insigne e- Insigne non finirà in Canada già nel prossimo mese, questo scenario è difficilissimo da realizzare. PeròCiò che dovrà e vorrà fare sarà chiudere al meglio la sua avventura con il Napoli riscattando un girone d'andata non all'altezza della stagione passata in cui si è visto il miglior Insigne. Il primo step è la Juventus, lui è negativo, tornato in campo ad allenarsi ed è pronto per trascinare i suoi compagni in una grande trasferta a Torino.