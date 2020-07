L'Inter ha comunicato a Marcelo Brozovic e al resto della squadra l'entità della multa comminata al centrocampista croato. Nella serata dell'altroieri era stato fermato dai carabinieri in centro a Milano introno alle 2 di notte dopo essere passato col rosso ad un semaforo e non superando (seppur di poco ndr.) l'alcool test. Risultato? Patente ritirata a livello personale con il club che ha scelto la linea dura, un po' come accaduto qualche settimana fa per l'atteggiamento di Skriniar costato a lui 3 giornate di squalifica contro il Sassuolo. Secondo il Corriere dello Sport la multa sarà di circa 100mila euro ed è già stata informata anche il resto della squadra.