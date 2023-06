La Salernitana ha esercitato il diritto di riscatto per il difensore Lorenzo Pirola, versando 5 milioni di euro nelle casse dell'Inter. Ora al lavoro per trovare una nuova sistemazione ad altri giovani come il centrocampista francese Lucien Agoumé e gli attaccanti Eddie Salcedo e Sebastiano Esposito, di rientro dai prestiti rispettivamente a Troyes, Genoa e Bari. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, potenzialmente i tre rappresentano un bel tesoretto per le casse nerazzurre, ma a oggi non sono ancora arrivate offerte diverse dal prestito. L'Inter aspetta, ma vorrebbe risolvere le situazioni prima del raduno.